1).Hi!___ are ___?? 2). I am _____!!!

Английский язык
1).Hi!___ are ___?? 2). I am _____!!!
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Гость:
Hi! How are you? I am ... (Своё имя)
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