Расмотри рисунок и определи на сколько сантиметров длина синего больше длины зел??ного. на сколько сантиметров длина зеленого отрезка меньше длины синего. зеленый 6 сантиметров, а синий 8 сантиметров
Литература
Расмотри рисунок и определи на сколько сантиметров длина синего больше длины зел??ного. на сколько сантиметров длина зеленого отрезка меньше длины синего. зеленый 6 сантиметров, а синий 8 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
На 2 сантиметра...........
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