Расмотри рисунок и определи на сколько сантиметров длина синего больше длины зел??ного. на сколько сантиметров длина зеленого отрезка меньше длины синего. зеленый 6 сантиметров, а синий 8 сантиметров

Литература

Расмотри рисунок и определи на сколько сантиметров длина синего больше длины зел??ного. на сколько сантиметров длина зеленого отрезка меньше длины синего. зеленый 6 сантиметров, а синий 8 сантиметров

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