Назовите сторону горизонта, противоположную этому направлению.
География
Назовите сторону горизонта, противоположную этому направлению.
Ответ(ы):
Гость:
Север юг запад восток
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