Выполните грамматическое задание.

Гость: Гость:

-таинственным и загадочным - обособленное определение ( одиночные прилагательные) -выехав из Иркутска на рассвете - обособленное обстоятельство( деепричастный оборот) -увидев его стеклянную голубую даль-обособленное обстоятельство ( выражено дееприч об.) -окружённая горами - обособленное определение ( выражено причастным оборотом ) -копошащихся на дне - обособленное определение ( выражено причастным оборотом) -вливаясь в него - обособленное обстоятельство ( выражено деепричастным оборотом) -порожистая и бурная -обособленное определение ( выражено одиночными прилагательными) -выловленные на большой глубине - обособленное определение ( выражено прич об.) -не обращая внимания на резкое изменение давления- обособленное обстоятельство ( выражено прич .об.) -ещё не разгаданных настойчивыми исследованиями- обособленное определение ( выражено прич об.) -поставленная учёными - обособленное определение ( выражено прич об.)