Номер 4 Б помогите плизз
Математика
Номер 4 Б помогите плизз
Ответ(ы):
Гость:
25*5=125(п) на одной полке 125*3=375 всего печенья на 3 полках
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