Помогите пожалуйста по картинке составить не большой рассказ на казахском языке
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста по картинке составить не большой рассказ на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Жібек демалыс күні циркке барды. Циркте көптеген аңдар болды. Олар оздерінің өнерлерін көрсетті. Ол жақта адамдарда болды. Адамдар үлкен тастардан секіріп жүрді. Сол кезде күтпеген жерден Жібекті цирк алаңына шығарды. Оны арқанның үстімен жүру бұйырылды. Жібектің бұл өнерге ынтасы бар еді. Жібек өзінің бір демалыс күнін қызықты қылып өткізді.
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