Пожалуйста найдите числовое значение выражения.
Алгебра
Пожалуйста найдите числовое значение выражения.
Ответ(ы):
Гость:
когда x= -2, y= -1, получим:
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