1.Тот , кто щеголяет эрудицией или ученостью ,не имеет ни того , ни другого .2.скажи ч??о ты читаешь и я скажу кто ты .3.ученик который учится без желания это птица без крыльев .4 . кого не излечивают лекарства излечивает приро...

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1.Тот , кто щеголяет эрудицией или ученостью ,не имеет ни того , ни другого .2.скажи ч??о ты читаешь и я скажу кто ты .3.ученик который учится без желания это птица без крыльев .4 . кого не излечивают лекарства излечивает природа .5. во всем над чем работает природа она ничего не совершает поспешно .6. на какие бы мы ни стали ходули .7 . лишь немногие чье подлое благополучие зависит от народного горя делают войны .8. падает тот кто бежит .тот кто ползет тот не падает .9. доводы до которых человек додумывается сам обычно убеждают его больше ,нежели те которые пришли в голову другим .ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ПОДЧЕРКНИТЕ КАК ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .РАССТАВЬТЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ....ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ..СТАВЛЮ ЗО БАЛЛОВ .

Автор: Гость