Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3....

Русский язык
Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3.сене 4.русокудрые 5.догадливые
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парни У края в сарай Перед избами на припеке Сене лежу Избами русокудрые догадливые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Хватит ли 500 л воздуха (н.у.) для полного сжигания 30 л этана (н.у.)?
Ответить
Алгебра
Решить НЕРАВЕНСТВО 2х-5 ------->=4 х-2
Ответить
Русский язык
Помогите сделать упражнение русский язык с.70упр 117
Ответить
Английский язык
Вставь глаголы связки
Ответить
Математика
Выполните действие 5/3-3/8-1/12
Ответить