Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3....

Русский язык

Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3.сене 4.русокудрые 5.догадливые

Автор: Гость