Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3....
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Расположите существительные в порядке следования падежей 1.перед избами 2.на пр??пеке 3.в сарай 4.у края 5.парни расположите слова по мере увеличения количества звонких согласных звуков в их составе 1.избами 2.лежу 3.сене 4.русокудрые 5.догадливые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парни У края в сарай Перед избами на припеке Сене лежу Избами русокудрые догадливые
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