Расположите в порядке убывания дроби а:2/3, 3/2 , 3/4, 4/3 б: 5/3,4/7,3/5,7/4
Математика
Расположите в порядке убывания дроби а:2/3, 3/2 , 3/4, 4/3 б: 5/3,4/7,3/5,7/4
Ответ(ы):
Гость:
А) 4/3, 3/4, 3/2, 2/3. б) 7/4,5/3, 4/7, 3/5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь ...
Математика
Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?
Алгебра
Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в с...