Расположите в порядке убывания дроби а:2/3, 3/2 , 3/4, 4/3 б: 5/3,4/7,3/5,7/4

Математика
Расположите в порядке убывания дроби а:2/3, 3/2 , 3/4, 4/3 б: 5/3,4/7,3/5,7/4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 4/3, 3/4, 3/2, 2/3. б) 7/4,5/3, 4/7, 3/5.
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