Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь висловлюванням про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використайте в...

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Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь висловлюванням про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використайте в тексті слова із сполученнями букв йо, ьо, а також слова в переносному значенні. ДОВІДКА. Мальовничий, бадьорий, схвильований, кольоровий, тьохкати, майоріти, літнього, надвечірнього, раннього, його, сьогодні, цього, тьохкати, синьою

Автор: Гость