Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь висловлюванням про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використайте в...
Українська мова
Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь висловлюванням про необхідність дбайливого ставлення до природи. Використайте в тексті слова із сполученнями букв йо, ьо, а також слова в переносному значенні. ДОВІДКА. Мальовничий, бадьорий, схвильований, кольоровий, тьохкати, майоріти, літнього, надвечірнього, раннього, його, сьогодні, цього, тьохкати, синьою
Ответ(ы):
Гость:
Крук (ворон)...................
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