Распредели слова по частям речи и запиши их в столбик
Русский язык
Распредели слова по частям речи и запиши их в столбик
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Существительные: синева, краснота, ширина, интерес, дружба, творчество. Прилагательные: синий, красный, широкий, интересный, дружный творческий. Глаголы: синеть, краснеть, расширять, интересоваться, дружить, творить.
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