Если одно из слагаемых увеличить на 7,а другое на 14,то сумма...
Математика
Если одно из слагаемых увеличить на 7,а другое на 14,то сумма...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То сумма увеличится на 7+14= 21
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