Если одно из слагаемых увеличить на 7,а другое на 14,то сумма...

Математика
Если одно из слагаемых увеличить на 7,а другое на 14,то сумма...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То сумма увеличится на 7+14= 21 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста!-Представьте числа в виде обыкновенной несократимой дроби; 0,3. Решите пожалуйста(
Ответить
Русский язык
Составь из слова виноград слово которое обозначает ещё не время
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Дан тетраэдр ABCD, K принадлежит BC, CK=KB, вектор AD= вектору а, вект??р AB= вектору b, вектор AC= вектору с. Выразите вектор...
Ответить
Русский язык
Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие именно звуки чередуются
Ответить
Алгебра
Скорость движения материальной точки изменяется по закону. Найдите длину пути, пройденного телом за первые 3 сек. V(t)=1-3t+7t^2
Ответить