Составь из слова виноград слово которое обозначает ещё не время

Русский язык
Составь из слова виноград слово которое обозначает ещё не время
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Автор: Гость
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Гость:
Может - иногда........
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