Скорость движения материальной точки изменяется по закону. Найдите длину пути, пройденного телом за первые 3 сек. V(t)=1-3t+7t^2
Алгебра
Скорость движения материальной точки изменяется по закону. Найдите длину пути, пройденного телом за первые 3 сек. V(t)=1-3t+7t^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что скорость прямолинейного движения тела равна производной пути s по времени t (м)
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