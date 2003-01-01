А) Исследуйте, могут ли выделенные буквы обозначать твёрдые и мягкие согласные зв??ки. б) За пишите, распределяя эти пары слов на три группы. Раки-реки, жара-жираф, вилы-выли, чайка-черепаха, горе-гиря, царица-циркач, шалаш-шёп...

Русский язык

А) Исследуйте, могут ли выделенные буквы обозначать твёрдые и мягкие согласные зв??ки. б) За пишите, распределяя эти пары слов на три группы. Раки-реки, жара-жираф, вилы-выли, чайка-черепаха, горе-гиря, царица-циркач, шалаш-шёпот, молоко-месяц, площадка-щепка. в) Что ещё вы можете сказать о выделенных буквах согласных?

Автор: Гость