Придумать честушки с именами друзей ваня,лера,даша,данил
Литература
Придумать честушки с именами друзей ваня,лера,даша,данил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня, Ваня, Ванечка Ты мне очень нравишься. Ты прекрасный человек, Будешь другом мне навек.
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