Придумать честушки с именами друзей ваня,лера,даша,данил

Литература
Придумать честушки с именами друзей ваня,лера,даша,данил
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня, Ваня, Ванечка Ты мне очень нравишься. Ты прекрасный человек, Будешь другом мне навек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь из слова виноград слово которое обозначает ещё не время 4 буквы
Ответить
Математика
Выполните действия (2356+809-28541)*106:159 Столбиком пожалуйста
Ответить
Математика
В овощной магазин завезли 30кг яблок, общей стоимостью 90рублей. Сколько будет стои??ь 1кг яблок? 90/30=3 рубля.
Ответить
Другие предметы
В каком случае необходимо оставаться на месте аварии транспортного средства в уд??лённой незнакомой местности?
Ответить
Алгебра
Можно ли все натуральные числа от 1 до 800 разбить на пары так,чтобы сумма любой пары чесел делилась на 6?
Ответить