В каком случае необходимо оставаться на месте аварии транспортного средства в уд??лённой незнакомой местности?
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В каком случае необходимо оставаться на месте аварии транспортного средства в уд??лённой незнакомой местности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что потамучто ты не знаеш месность , и на место аварии всегда придут люди у которых ты сможеш спросить дорогу.
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