Найди лишнее название в каждом ряду А)комсмический корабль,орбитальная станция,планета,луноход Б)Аубакиров,Аимбетов,Коперник,Мусабаев В)луна,Юпитер,Сатурн,Уран Г)звезда,планета,комета,ракета.

Окружающий мир
Найди лишнее название в каждом ряду А)комсмический корабль,орбитальная станция,планета,луноход Б)Аубакиров,Аимбетов,Коперник,Мусабаев В)луна,Юпитер,Сатурн,Уран Г)звезда,планета,комета,ракета.
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Гость:
А) планета б)Косперник в) луна г) ракета
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