Упражнение 101 помогите плииииииз

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Упражнение 101 помогите плииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запомни: 1 спряжение окончания -ут, -ют; 2 спряжение -ат, -ят; а чтобы узнать надо поставить глаголы в 3 л. мн.ч, то есть ОНИ. ОНИ что делают?: учАТ, кормЯТ, одеваЮТ, дышУТ, обижаЮТ и так далее.
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