Упражнение 101 помогите плииииииз

Гость: Гость:

Запомни: 1 спряжение окончания -ут, -ют; 2 спряжение -ат, -ят; а чтобы узнать надо поставить глаголы в 3 л. мн.ч, то есть ОНИ. ОНИ что делают?: учАТ, кормЯТ, одеваЮТ, дышУТ, обижаЮТ и так далее.