Автобус первый 4км пути проехал за12 мин, а следуйщий 12 км за 18мин . Определити средниюю скорасть автобус на всём пути .
Физика
Автобус первый 4км пути проехал за12 мин, а следуйщий 12 км за 18мин . Определити средниюю скорасть автобус на всём пути .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало нужно сложить всё время 12+18=30 минут весь путь. Потом получается у него 2 пути т.е 30 минут:2=15 километров в час
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