В первой корзине в 2 раза меньше яблок,чем во второй. когда из второй корзины перел??жили в первую 14 яблок то в обеих корзинах яблок мтало поровно . сколько яблок было в каждой корзине первоначально

Алгебра

В первой корзине в 2 раза меньше яблок,чем во второй. когда из второй корзины перел??жили в первую 14 яблок то в обеих корзинах яблок мтало поровно . сколько яблок было в каждой корзине первоначально

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