В первой корзине в 2 раза меньше яблок,чем во второй. когда из второй корзины перел??жили в первую 14 яблок то в обеих корзинах яблок мтало поровно . сколько яблок было в каждой корзине первоначально
Алгебра
В первой корзине в 2 раза меньше яблок,чем во второй. когда из второй корзины перел??жили в первую 14 яблок то в обеих корзинах яблок мтало поровно . сколько яблок было в каждой корзине первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 корзина - x+14 2 корзина - 2x-14 Составим уравнение: 2x - 14=x-14 2x-x=14+14 x=28 (яблок)-Первая корзина. 1)28*2=56 (яблок)-Вторая корзина. Ответ:28 в первой корзине, 56 во второй.
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