Семена теплолюбивых растений высевают когда почва нагревается 1) до 5-6 градусов 2) ??о 7-8 градусов 3) до 10-15 градусов

Биология

Семена теплолюбивых растений высевают когда почва нагревается 1) до 5-6 градусов 2) ??о 7-8 градусов 3) до 10-15 градусов

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