Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие звуки чередуются сам-сом,сом-сомы,полка-палка,полк-полки

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Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие звуки чередуются сам-сом,сом-сомы,полка-палка,полк-полки

Автор: Гость