Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие звуки чередуются сам-сом,сом-сомы,полка-палка,полк-полки

Русский язык
Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие звуки чередуются сам-сом,сом-сомы,полка-палка,полк-полки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам сом полка палка все по моему
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