Можно ли все натуральные числа от 1 до 800 разбить на пары так,чтобы сумма любой пары чесел делилась на 6?

Гость: Гость:

Если сумма любой пары чисел делится на 6, то и сумма всех этих пар, то есть сумма всех чисел от 1 до 800, делится на 6. S(800) = (1 + 800)*800/2 = 801*400 = 3*267*2*200 = 6*200*267. Ответ: да, можно.