Можно ли все натуральные числа от 1 до 800 разбить на пары так,чтобы сумма любой пары чесел делилась на 6?
Алгебра
Можно ли все натуральные числа от 1 до 800 разбить на пары так,чтобы сумма любой пары чесел делилась на 6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сумма любой пары чисел делится на 6, то и сумма всех этих пар, то есть сумма всех чисел от 1 до 800, делится на 6. S(800) = (1 + 800)*800/2 = 801*400 = 3*267*2*200 = 6*200*267. Ответ: да, можно.
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