СРОЧНО какое количество теплоты выделяется при остывании 3 т чугуна на 100°С
Физика
СРОЧНО какое количество теплоты выделяется при остывании 3 т чугуна на 100°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = cm (t2-t1) c - теплоемкость чугуна из учебника (из интернета - 0,540 кДж/(кг*градус Кельвин) m = 300 тонн = 3 000 кг t2-t1 = 100 градусов (по цельсию, по кельвину - тут неважно) Q = 0,540 * 3 000 * 100 кДж =162 000 кДж = 162 МДж
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