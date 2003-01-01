Напишите рассказ о себе на казахском срочно: меня зовут Вася. мне 12 лет .я родился ?? городе капчагай 29 октября 2003 года . учусь в школе номер 1 в 7 классе. у меня есть хобби кататься на мотоцикле. на выходных я катаюсь на м...

Қазақ тiлi

Напишите рассказ о себе на казахском срочно: меня зовут Вася. мне 12 лет .я родился ?? городе капчагай 29 октября 2003 года . учусь в школе номер 1 в 7 классе. у меня есть хобби кататься на мотоцикле. на выходных я катаюсь на мотоцикле с сестрой.

Автор: Гость