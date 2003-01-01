Напишите рассказ о себе на казахском срочно: меня зовут Вася. мне 12 лет .я родился ?? городе капчагай 29 октября 2003 года . учусь в школе номер 1 в 7 классе. у меня есть хобби кататься на мотоцикле. на выходных я катаюсь на м...
Қазақ тiлi
Напишите рассказ о себе на казахском срочно: меня зовут Вася. мне 12 лет .я родился ?? городе капчагай 29 октября 2003 года . учусь в школе номер 1 в 7 классе. у меня есть хобби кататься на мотоцикле. на выходных я катаюсь на мотоцикле с сестрой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менін есімім Вася. Жасым 12 де.Мен Капшагай каласында 2003 жылдын 29 казанында дуниеге келгенмін.1 нөмірлі мектептін, 7 сыныбында окимын.Менін суйікті унататын ісім мотоцикол жургизу.Демалыс кундері апкем екеуміз мотоцикл жургізіп,кыдырамыз.
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