Нужно просклонять слово бұлақ по падежам
Қазақ тiлi
Нужно просклонять слово бұлақ по падежам
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Атау:бұлақ Ілік:бұлақтың Барыс:бұлаққа Табыс:бұлақты Жатыс:бұлақта Шығыс:бұлақтан Көмекте:бұлақпен
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