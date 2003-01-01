На тестирование по математике ученик получил 25 заданий. найдите число заданий в т??сте с геометрическим содержанием, если их отношение к числу заданий с алгебраическим содержанием равно 2/3
Окружающий мир
На тестирование по математике ученик получил 25 заданий. найдите число заданий в т??сте с геометрическим содержанием, если их отношение к числу заданий с алгебраическим содержанием равно 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 разделить на 5, так как 2+3=5 25:5=5 потом умножить на 2 Ответ 10
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