Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие именно звуки чередуются
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Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие именно звуки чередуются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эээ.... где список??? г
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