Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие именно звуки чередуются

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Из списка выпиши только те слова в которых есть опозиционно чередующиеся звуки укажи какие именно звуки чередуются

Автор: Гость