Пожалуйста!-Представьте числа в виде обыкновенной несократимой дроби; 0,3. Решите пожалуйста(
Математика
Пожалуйста!-Представьте числа в виде обыкновенной несократимой дроби; 0,3. Решите пожалуйста(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ж совсем просто 0.3=3/10
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