Распредели слова по столбикам. В первый записывай слова с орфограммой в приставке, во второй с орфограммой в корне, в третий-с орфограммой в суффиксе: ПОЛЕТ, ПОДВОДНЫЙ, ЗАБЕГ, ЛУКОВЫЙ, КЛЕНОВЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ПОДРУГА, ПОЛЯНА, ПОГО...

Русский язык
Распредели слова по столбикам. В первый записывай слова с орфограммой в приставке, во второй с орфограммой в корне, в третий-с орфограммой в суффиксе: ПОЛЕТ, ПОДВОДНЫЙ, ЗАБЕГ, ЛУКОВЫЙ, КЛЕНОВЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ПОДРУГА, ПОЛЯНА, ПОГОДА, КЛЮЧИК, КРИКЛИВЫЙ, ПРОБЕЖКА, НАДЕЖДА, БОЕЦ, ЯЗЫЧОК.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Полет,подводный,забег,подруга,пробежка 2)Кленовый,поляна,погода,крикливый,надежда,боец 3)Маленький,ключик,язычок
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