Распредели слова по столбикам. В первый записывай слова с орфограммой в приставке, во второй с орфограммой в корне, в третий-с орфограммой в суффиксе: ПОЛЕТ, ПОДВОДНЫЙ, ЗАБЕГ, ЛУКОВЫЙ, КЛЕНОВЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ПОДРУГА, ПОЛЯНА, ПОГО...

Русский язык

Распредели слова по столбикам. В первый записывай слова с орфограммой в приставке, во второй с орфограммой в корне, в третий-с орфограммой в суффиксе: ПОЛЕТ, ПОДВОДНЫЙ, ЗАБЕГ, ЛУКОВЫЙ, КЛЕНОВЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ПОДРУГА, ПОЛЯНА, ПОГОДА, КЛЮЧИК, КРИКЛИВЫЙ, ПРОБЕЖКА, НАДЕЖДА, БОЕЦ, ЯЗЫЧОК.

Автор: Гость