Распределить слова в две группы: кофта,филин,февраль,фартук,шарф,буфет,флажок,фур??он,финиш

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Распределить слова в две группы: кофта,филин,февраль,фартук,шарф,буфет,флажок,фур??он,финиш
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Гость:
Все слова могут быть использованы во множественном числе, а вот февраль под вопросом
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