Распределите на группы числа ,которые при округлении до сотен заменяются числами: 1) с недостатком ; 2) с избытком. 42 255,72 621,51 919 ,90 651 , 17 869 ,365 770 . Егор выполнил задание так: 1) С недостатком:72 621 , 51 ...
Математика
Распределите на группы числа ,которые при округлении до сотен заменяются числами: 1) с недостатком ; 2) с избытком. 42 255,72 621,51 919 ,90 651 , 17 869 ,365 770 . Егор выполнил задание так: 1) С недостатком:72 621 , 51 919 , 17 869. 2) С избытком:42 255,90 651 ,365 770. Егор выполнил задание верно неверно Если мальчик допустил ошибку ,то в скольких числах? в одном числе. в двух в трех. во всех числах . Если Егор выполнил задание неверно ,запишите свой вариант решения . 1) с недостатком; 2) с избытком ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)С недостатком:72 621 , 51 919 , 17 869. 2)С избытком :42 255,90 651,365 770.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словочетание ГОВОРИЛИ С ВОСТОРГОМ, построенное на основе связи УПРАВЛЕНИЕ, синомичном словочетанием со связью ПРИМЫКАНИЕ
Русский язык
Были многое такие кто опять взбегал на горячее бревнышко метался по нему и погибл?? там . на какие части можно разделить текст? составь и запеши пл...
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина 2 раза больше ширины Сколько деревьев можно посадить на этой площади...