Распределите на группы числа ,которые при округлении до сотен заменяются числами: 1) с недостатком ; 2) с избытком. 42 255,72 621,51 919 ,90 651 , 17 869 ,365 770 . Егор выполнил задание так: 1) С недостатком:72 621 , 51 ...

Математика

Распределите на группы числа ,которые при округлении до сотен заменяются числами: 1) с недостатком ; 2) с избытком. 42 255,72 621,51 919 ,90 651 , 17 869 ,365 770 . Егор выполнил задание так: 1) С недостатком:72 621 , 51 919 , 17 869. 2) С избытком:42 255,90 651 ,365 770. Егор выполнил задание верно неверно Если мальчик допустил ошибку ,то в скольких числах? в одном числе. в двух в трех. во всех числах . Если Егор выполнил задание неверно ,запишите свой вариант решения . 1) с недостатком; 2) с избытком ;

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