Замените словочетание ГОВОРИЛИ С ВОСТОРГОМ, построенное на основе связи УПРАВЛЕНИЕ, синомичном словочетанием со связью ПРИМЫКАНИЕ
Русский язык
Замените словочетание ГОВОРИЛИ С ВОСТОРГОМ, построенное на основе связи УПРАВЛЕНИЕ, синомичном словочетанием со связью ПРИМЫКАНИЕ
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