Рассчитайте объём видеопамяти,необходимой для хранения графического изображени??,занимающего весь экран монитора с разрешением1280×1024и палитрой65 536 цветов.

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При использовании палитры из 65536 цветов для хранения 1 точки изображения необходимо log(2)65536 = 16 бит = 2 байта Для всего изображения: 1280*1024*2 байт = 1280*1024*2/1024 Кбайт = 1280*2 Кбайт = 2560 Кбайт = 2560/1024 Мбайт = 2,5 Мбайт