Рассчитать объем кислорода и массу водорода, необходимые для получения 36г воды
Химия
Рассчитать объем кислорода и массу водорода, необходимые для получения 36г воды
Ответ(ы):
Гость:
2Н2 +О2=2Н2О n(Н2О)=m/M=36 г/18г/моль=2 моль n(Н2О)=n(О2)=n(Н2) m(Н2)=n*M=2моль *2 г/моль=4 г V(O2)=n*Vm=2 моль*22.4 /моль=44.8 л
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