Найдите стороны прямоугольника если его площадь равна 60см^2 а периметр 38см

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Стороны треугольника будут 15 и 4. Так как чтобы найти площадь прямоугольника, мы используем формулу S=a*b Подставляем, 15*4=60см^2 - сошлось. Теперь периметр, формула (a+b)*2 Подставляем (15+4)*2=38см Всё.