Составит словосочитания со словами,поставив из в указанный падеж.мышонок (в Р.п),в??тка (в Т.п),сирень (в Д.п),ключь (в В.п),ночь (в И.п)
Русский язык
Составит словосочитания со словами,поставив из в указанный падеж.мышонок (в Р.п),в??тка (в Т.п),сирень (в Д.п),ключь (в В.п),ночь (в И.п)
Ответ(ы):
Гость:
Кошка за два счёта поймала мышонка. Серёжу по голове ударило тяжёлой веткой. Мой брат подошёл к сирени и понюхал её. Уходя,Аня взяла с собой ключ. Эта ночь была самой длинной.
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