Расшифруй кто из поэтов 17 века выступал под псевдонимом Козьма Прутков
Математика
Расшифруй кто из поэтов 17 века выступал под псевдонимом Козьма Прутков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы
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