Расшифруй кто из поэтов 17 века выступал под псевдонимом Козьма Прутков

Математика
Расшифруй кто из поэтов 17 века выступал под псевдонимом Козьма Прутков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), братья Алексей,  Владимир и  Александр Жемчужниковы
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