На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.
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На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё - местоимение.Н.ф. - весь.определительное, им.п, мн.ч
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