На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.

Русский язык
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё - местоимение.Н.ф. - весь.определительное, им.п, мн.ч

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