На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.

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На все кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подозревая всех, во всем ты видишь яд. Морфологический разбор слова ВСЕ.

Автор: Гость