Как арабские государства в северной африке превратились в колонии турции
История
Как арабские государства в северной африке превратились в колонии турции
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Гость:
В составе Османской империи оказались следующие африканские государства: Египет, Алжир, Судан и Тунис (попали в результате завоевания)
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