Какое наименьшее общее кратное у чисел 108,132,140,144

Математика
Какое наименьшее общее кратное у чисел 108,132,140,144
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