Вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки; выполните задание по образцу. Объясните написание ТОЖЕ — ТО ЖЕ. союз Образец: Я {то) же (= и = также) это читал. Я сделал (то) же (= то самое; какое) упражнение, (что) и тренер. (Об...

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Вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки; выполните задание по образцу. Объясните написание ТОЖЕ — ТО ЖЕ. союз Образец: Я {то) же (= и = также) это читал. Я сделал (то) же (= то самое; какое) упражнение, (что) и тренер. (Обозначением ЖЕ указываем, что частицу можно опустить, союз ЧТО, который часто сопровождает местоимение, обводим кружком.) 1. (То) же ( ) слово, да не так бы молвить (пословица). 2. Он (то) же ( ) готов был идти искать заблудившихся ребят. 3. Слово д..вать и слово держать — не одно и (то) же. ( ) 4. Он (то) же ( ) пришёл и рассказал (то) же ( ), что и его товарищ. 5. Остальные (то) же ( ) высыпали на берег. 6. Ели здесь (то) же ( ),что и всюду в этом крае: рыбу и дич... . 7.Завтра выйдем в (то) же ( ) время. 8. У меня (то) же ( ) была собака.

Автор: Гость