Расшифруй слова и найди их значение.melhet,hbrairsuh,golesv,rlolre albdes

Английский язык
Расшифруй слова и найди их значение.melhet,hbrairsuh,golesv,rlolre albdes
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Helmet - шлем Hairbrush - расческа Gloves - перчатки Roller - ролик (?) Blades - лезвия
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