Расшифруйте запись парк умножить на а равно кафе одинаковые буквы это одинаковые цифры разные буквы разные цифры известно что К равно девять найдите значение суммы

Математика

Расшифруйте запись парк умножить на а равно кафе одинаковые буквы это одинаковые цифры разные буквы разные цифры известно что К равно девять найдите значение суммы

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