Расшифруйте запись парк умножить на а равно кафе одинаковые буквы это одинаковые цифры разные буквы разные цифры известно что К равно девять найдите значение суммы
Математика
Расшифруйте запись парк умножить на а равно кафе одинаковые буквы это одинаковые цифры разные буквы разные цифры известно что К равно девять найдите значение суммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1609*6=9654 9654+1609=11263
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