Рассказ Дубровский Как можно назвать каждую главу
Литература
Рассказ Дубровский Как можно назвать каждую главу
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1. Троекуров и Дубровский 2. Суд и его последствия 2.Отец и сын 4. Смерть старого Дубровского 5. Похороны 6. Пожар 7. Появление разбойников 8. Храбрый учитель 9.Обед в Покровском // Новости о Дубровском 10. Ночь после праздника// Дубровский снимает маску 11. Как Дубровский стал Дефоржем 12. Объяснение Дубровского с Машей 13. Ухаживание князя Верейского 14. Сватовство князя 15. Дубровский предлагает своё покровительство Маше 16. Маша под домашним арестом 17. Два мальчика 18. Свадьба 19. Конец разбойничьей шайки
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