Хитрый рогатый персонаж русской народной сказки, который спасся от волков. начинается на букву к
Литература
Хитрый рогатый персонаж русской народной сказки, который спасся от волков. начинается на букву к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русской народной сказки спасся от волков козел
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