Помогите,хоть маленькое эссе по немецкому,по теме wie haben sich Gäste zu benehmen

Wir alle sind manchmal selbst Gäste und manchmal auch Gastgeber. Es ist schön, wenn alle Spaß haben und Gastgeber nach dem Besuch nicht so viel zu tun mit dem Aufräumen haben. Also, wie haben sich Gäste zu benehmen? 1. Es ist höflich, wenn der Gast pünktlich kommt und etwas kleines mitbringt - Blumen für die Frau oder eine Flasche Wein den Mann. 2. Gäste sollen höflich sein und immer an die Gastgeber denken - nicht so laut sein, wenn zum Beispiel Kinder schon im Bett sind. 3. Es ist höflich, der Frau nach dem Essen in der Küche zu helfen. 4. Gäste dürfen nichts anfassen oder in die Hände nehmen, wenn den Gastgebern es nicht gefällt. 5. Es ist freundlich und höflich als Gast sich zu bedanken - für das leckere Essen, für die Einladung. 6. Gäste sollen an die Gastgeber denken und nicht all zu spät nach Hause aufbrechen. Мы иногда сами ходим в гости, а иногда принимаем гостей. Хорошо, когда всем весело и после ухода гостей, хозяева не так много времени прибираются. Итак, как должны вести себя гости? 1. Считается правилом хорошего тона, если гость приходит вовремя и приносит что-нибудь с собой - цветы для хозяйки или бутылку вина для хозяина. 2. Гости должны быть вежливыми и думать о принимающей стороне - не шуметь, если, например, дети уже спят. 3. Это вежливо - помочь хозяйке после ужина на кухне. 4. Гости ничего не должны трогать или брать в руки, если это неприятно хозяевам. 5. Гости должны поблагодарить хозяев за вкусную еду и приглашение. 6. Гости должны думать о хозяевах и не слишком поздно уходить домой.