Атомы углерода неводчик в состав 1) угарного газа 2) чугуна 3) стали 4) кремнезе??а Помогите , много шоколада Тамура кто поможет))))
Химия
Атомы углерода неводчик в состав 1) угарного газа 2) чугуна 3) стали 4) кремнезе??а Помогите , много шоколада Тамура кто поможет))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Кремнезема......... Ну и где мой шоколад?)
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